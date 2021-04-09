"الصحة العالمية" تنتقد توزيع لقاحات كورونا عبر العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - انتقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، "الاختلال الصادم" في توزيع لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 على مستوى العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.

وأضاف أن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.

وقال تيدروس، في إفادة صحفية "تقريباً واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل، واحد من بين أكثر من 500".