كيف تذكر قادة العالم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث؟

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نعى قادة العالم، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي اليوم الجمعة عن 99 عاما وتذكروه بعبارات من الإشادة والثناء والتكريم.

وأعرب القادة عن تعازيهم للملكة والأسرة الملكية البريطانية.

توالت الإشادات بالأمير فيليب من كل أنحاء العالم فور إعلان وفاته، فكرم الجميع رجلا "كان يجسد جيلا" وأنجز "عملا استثنائيا" و"مثل المملكة المتحدة بكرامة"، رجل "بصيرة وتصميم وشجاعة".

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تعازيه في وفاة الأمير فيليب، قائلا إن بريطانيا "ستقدم الشكر، كدولة ومملكة بسبب حياته وعمله غير العاديين".

وأرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث أعرب فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق... مشيدا بجهود الفقيد الراحل وإسهاماته الطيبة في خدمة المملكة المتحدة وشعبها الصديق".

كما بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان "برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية في وفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبره".

بدوره، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لها.

وذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن شعب كندا يشاطر ملكة يريطانيا إليزابيث الثانية والأسرة الملكية الأحزان في وفاة الأمير فيليب.

وقال ترودو اليوم الجمعة: "الأمير فيليب رجل ذو أهداف عظيمة ويقين راسخ وكان يحركه حس الواجب تجاه الآخرين، ساهم كثيرا في النسيج الاجتماعي لبلادنا والعالم".

وأوضح ترودو في بيان أن الأمير فيليب احتفظ بعلاقة خاصة مع كندا خصوصا مع القوات المسلحة الكندية. وفي 2011، جرى منحه لقب جنرال شرفي بالجيش الكندي والسلاح الجوي الكندي الملكي وكذلك أدميرال شرفي بالبحرية الكندية الملكية.

كما قدم رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين تعازيه للملكة. وغرد ريفيلين عبر موقع تويتر: "أقدم خالص التعازي والمواساة القلبية لجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الملكي، أمير ويلز، والأسرة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو تعازيه في الأمير الراحل، وغرد على تويتر: "كان الأمير فيليب موظفا حكوميا بارعا وستفتقده إسرائيل والعالم بأسره".

وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردرن عن تعازيها في وفاة الأمير فيليب، نيابة عن دولة "الكومنولث".

ونقل عن اردرن قولها "نشاطر صاحبة الجلالة، الملكة في هذا الوقت الحزين بشكل كبير. نيابة عن شعب نيويزلندا والحكومة، أود أن أعرب عن خالص تعازي لصاحبة الجلالة ولجميع أفراد الأسرة الملكية".

وأضافت أن "الأمير فيليب سيتم تذكره باعتزاز بسبب الشجاعة التي قدمها للكثير جدا من مواطني نيوزيلندا من الشباب، من خلال جائزة (هيلاري) التي حصل عليها دوق أدنبره" في إشارة إلى برنامج للشباب، أطلقه الأمير.

وأصدرت اردرن أمرا بتنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية وعلى السفن التابعة للبحرية، طبقا للبيان.

وانضم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى زعماء العالم في تأبين الأمير فيليب.

وكتب موريسون، في بيان نشره عبر موقع تويتر: "يبعث الأستراليون بحبهم وأحر التعازي لجلالة الملكة وجميع أفراد العائلة المالكة".

وقال رئيس الوزراء: "لقد جسد (الأمير فيليب) جيلا لن نراه مجددا أبدا".

وأضاف موريسون أن الأمير "لم يكن غريبا على أستراليا، حيث زار بلادنا في أكثر من 20 مناسبة. وترأس ما يقرب من 50 منظمة في أستراليا بصفته راعيا أو رئيسا، خلال خدمته في الكومنولث".

وأعلن موريسون أنه سيتم تنكيس الأعلام في أستراليا "تكريما لصاحب السمو الملكي".

في الهند، قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه في وفاة الأمير فيليب.

وقال مودي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أشاطر الشعب البريطاني والأسرة الملكية الحزن في وفاة صاحب السمو الملكي، الأميرفيليب، دوق أدنبره".

وأضاف "لقد كان لديه تاريخ مميز في الجيش وكان في طليعة العديد من مبادرات خدمة المجتمع. لترقد روحه في سلام".

كما أعرب ملك السويد، كارل السادس عشر جوستاف والملكة صوفيا عن حزنهما العميق بسبب وفاة الأمير فيليب.

وقال الزوجان الملكيان في بيان "كان الأمير فيليب صديقا عظيما لأسرتنا لعدة سنوات، وهي علاقة، كنا نقدرها بشكل عميق".

وأضاف الزوجان "ستبقى خدمته في بلاده إلهاما لنا جميعا".

وتابع الزوجان "نقدم خالص تعازينا لصاحبة الجلالة، الملكة وللأسرة الملكية ولشعب المملكة المتحدة".

وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالأمير فيليب، بصفته مصلحا بين بريطانيا وألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة "نحزن نحن الألمان على شخصية محبوبة قدمت إسهاما مهما في المصالحة بين دولتينا بعد أهوال الحرب العالمية الثانية... بصفته عضوا في البحرية الملكية، كافح الأمير فيليب من أجل تحرير أوروبا من الإرهاب النازي. ستظل جهوده من أجل الديمقراطية والحرية في ذاكرتنا".

وذكر شتاينماير أنه هو نفسه عايش "بسرور بالغ روح الدعابة الذكية" لدى فيليب خلال لقاءات في لندن وبرلين.

وأعرب شتاينماير عن تعازيه للملكة إليزابيث الثانية، وقال: "بحزن عميق، تلقيت نبأ وفاة زوجك. أود أن أتقدم بأحر التعازي لكم وللعائلة المالكة ولشعبكم، أيضا بالنيابة عن أبناء وطني. كان الأمير فيليب محبوبا ومقدرا للغاية في ألمانيا. لقد كان الأمير فيليب عونا لكم ولعائلاتكم وللشعب البريطاني في الأوقات الصعبة والأوقات السعيدة. بفضل الاتزان والذكاء، نال احترام وحب شعب مملكتكم".