السعودية تتحرى رؤية هلال رمضان مساء الأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان أن المحكمة "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى".

وأضاف بيان المحكمة "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".