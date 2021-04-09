شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من "اختلال صادم" في توزيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن هناك "اختلالا صادما" في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم وإن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.

وقال إن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.

وقال تيدروس في إفادة صحفية "تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500".