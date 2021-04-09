روسيا تتهم أوكرانيا بـ"الاستفزاز".. استبعدت هجوما جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالقيام بأنشطة "استفزازية" بمنطقة دونباس، فيما استبعدت أوكرانيا أي هجوم على شرقي البلاد.

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس بوتين اتهم أوكرانيا بالقيام "بأنشطة استفزازية خطيرة" في منطقة دونباس بشرق البلاد، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ومن جانبه، قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال روسلان خومتشاك إن "تحرير الأراضي المحتلة بالقوة سيؤدي لا محالة إلى عدد كبير من الخسائر في صفوف المدنيين والعسكريين، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا".

وأشار في بيان نُشر على فيس بوك إلى أن كييف تدعم حلاً "سياسياً ودبلوماسياً" لاستعادة الأراضي الخارجة عن سيطرتها منذ بدء هذا النزاع عام 2014، معتبرا أن هناك "حملة تشويه" تقودها روسيا تشمل "تقارير" تقول إن كييف تحضّر هجوماً، في حين يتّهم الأوكرانيون موسكو بإرسال قواتها إلى الحدود.

وبحسب أوكرانيا، فإن الكرملين قد يبحث عن ذريعة لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق.

وأضاف الجنرال خومتشاك أن "هذه الحملة تهدف إلى تشويه سمعة أوكرانيا على الساحة الدولية، ونشر الذعر في صفوف سكان الأراضي المحتلة".

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

وتفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس والجمعة خطوط الجبهة، وحظي أيضاً بدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي طلبت الخميس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيف وجود روسيا العسكري على حدود أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها "قلقة أكثر فأكثر حيال التصعيد الأخير للهجمات الروسية في شرق أوكرانيا".

وتحدث الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوغانسك من جهتهم، عن مقتل ما لا يقلّ عن عشرين من جنودهم عام 2020، في المقابل، فقدت أوكرانيا خمسين جندياً على خطّ الجبهة في الفترة نفسها، بحسب الرئاسة.

بدأت الحرب في دونباس في أبريل/نيسان 2014، بعد وقت قصير من ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في أعقاب انتفاضة موالية للغرب في أوكرانيا.

وخلّف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل وأدى لنزوح نحو 1,5 مليون شخص، وتراجعت حدة القتال بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاقات مينسك للسلام مطلع عام 2015، لكنّ العملية السياسية لم تتقدم كثيراً بعد ذلك.