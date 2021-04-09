روبوتات هجومية.. وحدة روسية مسلحة بالذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنشاء أول وحدة مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش.

وبحسب وكالة "إيتار تاس" الروسية، فقد تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع رقم 766 للإنتاج والتكنولوجيا في ناخابينو، خارج موسكو، الذي يطور ويصنع مركبات روبوتية من مختلف التصنيفات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "رئيس الأركان العامة للجيش فاسيلي تونكوشوروف أبلغ وزير الدفاع، بأنه سيتم إنشاء أول وحدة من الروبوتات الهجومية في القوات المسلحة الروسية لتشغيل خمسة أنظمة روبوتية من طراز أوران - 9 أو 20 مركبة قتالية".

وأضافت أنه "من أجل تطوير أساليب وأشكال تزويد الفرق بأنظمة روبوتية ، "يجري إنشاء وحدة تجريبية في مقر أحد مراكز البحث العلمي بوزارة الدفاع".

وأضافت الوزارة أن "هذا المركز سيقوم بعد ذلك بتدريب الأفراد الذين سيشغلون المركبات الآلية الهجومية من طراز أوران -9 في الوحدات العسكرية العاملة".

وأشارت إلى أن "المركبات الروبوتية أوران -9 كانت تستخدم في السابق فقط كمنظومة منفصلة".

يذكر أن المركبة الروبوتية القتالية أوران-9 تم إنتاجها بواسطة مشروع الإنتاج والتكنولوجيا رقم 766.

وهي مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم وصواريخ آتاكا المضادة للدبابات وقاذفات اللهب من شميل.