حزب ماكرون يدعم مغربية الصحراء.. افتتح فرعا في "الداخلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تزال مغربية الصحراء تلقى دعما دوليا متواصلا، إذ أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتتاح فرع بالداخلة في الصحراء المغربية.

هذه الخطوة التي تتضمن اعترافا ضمنيا من الحزب الفرنسي الحاكم بمغربية الصحراء، تعد تتويجا لدبلوماسية القنصليات التي نجحت في استقطاب 21 قنصلية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ومنها الصحراء.

وجاء في بيان صادر عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الخميس، أن جاي بيكار سيترأس فرع جديد للحزب في مدينة أغادير جنوب غربي المغرب، فيما سيترأس كلود فرايسينت فرعا آخر في مدينة الداخلة.

وعبر كل من ماري كريستين، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والمتحدثة باسم كتلة الحزب في البرلمان، وجواد بوسكوران، مسؤول الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، عن سعادتهما بتأسيس الفرعين الجديدين، كأول هيئتين يدشنهما الحزب في 2021، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسه، وفق البيان.

وأوضح السياسيان الفرنسيان أن حزب “الجمهورية إلى الأمام” يملك 27 فرعا في المنطقة المغاربية وغرب إفريقيا، يبلغ مجموع أعضائها 4000 عضو.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى باريس، وإمكانية إعلانها افتتاح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أسوة بالدول الأخرى التي اتخذت نفس الخطوة مثل الإمارات والولايات المتحدة.

وبعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، أرسلت فرنسا رسائل إيجابية بحضورها “المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، الذي انعقد برئاسة المغرب وأمريكا، وشاركت فيه 40 دولة من مختلف قارات العالم.

وكانت فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي حضر هذا اللقاء الداعم لمغربية الصحراء.

ويراهن المغرب على الدور الفرنسي لفتح نقاش داخل المجلس الأوروبي ودفع القارة العجوز نحو تغيير موقفها الحالي في نزاع الصحراء والخروج من حيادها الذي أسهم في إطالة عمر هذا الصراع الإقليمي.