زوج وليس ملكًا.. ألقاب الأمير فيليب "دوق وإيرل وبارون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، وزوج ملكة انجترا، على العديد من الأوسمة والألقاب والتعيينات الفخرية، لكنه لم يكن ملكا أبدا.

وبعد 73 عامًا من "القوة والدعم"، كما اعتادت أن تصف الملكة إليزابيث الثانية مدة زواجها، فارق الأمير فيليب الحياة، اليوم، عن عمر 99 عامًا.

وتعود القصة إلى عام 1947، عندما تزوج فيليب من الأميرة إليزابيث آنذاك، قبل أن تصبح الملكة، وكان بجانبها خلال تتويجها عام 1952، لكنه لم يصبح ملكا أبدا حتى وفاته.

ليس ملكا

في الغالب، كان يشار إليه بصاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة. وبحكم التعريف، كان الأمير فيليب رفيق الملكة الحاكمة، بمعنى زوج الملكة، لكن لم يصبح بشكل تلقائي ملكًا، كما تسير الأمور في هذه الحالات.

وحصل الأمير الراحل على ألقاب: دوق إدنبرة، وإيرل ميريونث، وبارون جرينتش عندما تزوج إليزابيث.

كما كان لديه قائمة طويلة من الرتب والألقاب الاحتفالية والفخرية التي اكتسبها خلال حياته، مثل: اللورد أدميرال السامي الذي منحته له الملكة في عيد مولده الـ90. كما حصل على وسام الفروسية الأسترالي عام 2015، والذي منحه له رئيس الوزراء آنذاك توني آبوت.

ووفق شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، فإن زواج الأمير فيليب من إليزابيث التي كانت التالية في ترتيب عرش إنجلترا عقب وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، لم يشفع له ليصبح ملكا.

وبالرغم من أن بعض أزواج الملكات حصلوا على لقب ملك وشاركوا في الحكم مع زوجاتهم في فصول تاريخية عدة، فضلت بعض الملكات إبقاء أزواجهن أمراء فقط، وواصلن الحكم بمفردهن.

وكانت الملكة إليزابيث تملك السلطة لجعل الأمير فيليب ملكا إذا أرادت ذلك، لكنها لم تتخذ هذه الخطوة أبدًا، وبالتالي ظل محتفظا بألقاب أقل مثل الأمير والدوق، حسب الشبكة الأسترالية.

ووفق شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أصول الأمير أندرو، والد الأمير فيليب، تعود إلى الأسرتين الملكيتين اليونانية والدنماركية، إذ أنه الابن الأصغر لملك اليونان جورج الأول. أما والدته فهي الأميرة أليس، أميرة باتنبيرج، وهي ابنة الأمير لويس، أمير باتنبيرج في انجلترا.

ونظرا لكونه أحد أفراد أسرة غلوكسبورغ، الأسرة الحاكمة للدنمارك، كان فيليب أميرا في كل من اليونان والدنمارك، وفي خط الخلافة في العرشين.

لكنه تخلى عن جميع ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية، واكتفى بـ"مونتباتن"، الذي أخذه من عائلة والدته، عند زواجه من الملكة إليزابيث.

وإليك عدد من الألقاب بالتواريخ: