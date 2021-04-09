برلماني إيراني: تركيز أجهزة طرد مركزي حديثة في نطنز النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيران، أبو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عموئي "بهدف مراقبة تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر، زار 12 نائباً، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، أربعة مواقع نووية في أصفهان، ونطنز، وخنداب، وفوردو". وأضاف "اطلع الوفد البرلماني في موقع أصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود"، وتابع "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون 5 أشهر". وأوضح عموئي أنه خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز، لوحظ أنه تطبيقاً للمادة 3 من قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر، رُكز ألف جهاز طرد مركزي "آي آر 2 إم" في هذا الموقع، وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزياً من الجيل السادس في نطنز خلال فترة قانونية مدتها ثلاثة أشهر. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال أمس الخميس إن المباحثات في فيينا على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية "لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدماً جيداً".

