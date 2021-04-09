مقتل 9 من قوات الحدود على يد طالبان في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

قالت مصادر لوسائل إعلام اليوم الجمعة، إن 9 من أفراد قوات الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة على مواقعهم في إقليم هيرات غربي افغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم. وتشير تقارير إلى أن المنطقتين سقطتا في أيدي حركة طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية. واحتجز 15 فرداً على الأقل من قوات الحدود رهائن من قبل أفراد طالبان.

