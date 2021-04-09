مقتل 300 شخص في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

أسفرت الاشتباكات بين إثنية الأمهرة والأورومو، المجموعتان العرقيتان الرئيسيتان في إثيوبيا، عن مقتل أكثر من 300 شخص في الشهر الماضي، وفق ما ذكر مسؤول فدرالي لوكالة فرانس برس الجمعة، في حصيلة أخرى قياسية للعنف قبل انتخابات يونيو (حزيران). وقال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي: "يظهر تقصينا أن عدد القتلى بلغ 303، والجرحى 369 واحترق 1539 منزلاً" في إشارة إلى العنف في منطقة أمهرة.

