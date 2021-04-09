الأمم المتحدة تدعو الدنمارك إلى عدم ترحيل اللاجئين السوريين قسراً

كوبنهاغن - أ ف ب

وجهت الأمم المتحدة، انتقادات إلى السلطات الدنماركية، الجمعة، لحرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع «آمناً» في دمشق، وأكدت المنظمة الدولية أن هذا الإجراء يفتقر إلى المبرر، داعية إلى عدم إعادتهم قسراً إلى بلادهم.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عن «القلق» حيال قرار كوبنهاجن العائد إلى الصيف الماضي، على الرغم من تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة. وقالت المنظمة في بيان صدر في نيويورك مساء الخميس: «لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين».

وقالت إن المفوضية، تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين، وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية.

وشرعت كوبنهاجن منذ نهاية عام 2020، في إعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سورياً على اعتبار أن الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده. وهذا أول قرار من نوعه لدولة أوروبية.

والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة سورية مهددة بالترحيل، قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت أحاطت بالقضية.

وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا «فعلته خطأ».

وعلمت الشابة التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ«الطالبة الممتازة»، حديثاً بأن تصريح إقامتها لن يتم تجديده.

ومثلها، حرِم 94 سورياً من التصاريح في عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى يناير/كانون الثاني الماضي. ووضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق «صفر طالب لجوء»، وتشجع على العودة الطوعية للسوريين، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.