شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة تاريخية لبوتشيلي في «الحجر الأثري» بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية - أ ف ب

قدم التينور الإيطالي، أندريا بوتشيلي، الخميس، حفلة غير مسبوقة في موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، الموقع المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في محافظة العلا في غرب السعودية.

وقال منظمو الحفلة التي عرضها التلفزيون، إن المغني الذي غنى حتى الآن مرتين على الأقل في المملكة، كان «أول فنان في التاريخ يقدم حفلاً موسيقياً على أرض موقع الحِجر».

وقدم بوتشيلي الحفلة يرافقه أفراد عائلته في الموقع المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وهي منطقة بقيت معزولة لمدة طويلة وتعتبر متحفاً في الهواء الطلق.

وأدى بوتشيلي أغنية ليونارد كوهين «هللويا» في دويتو مع ابنته الصغيرة فيرجينيا أمام جمهور، أفاد المنظمون، بإنه اقتصر على أقل من 300 شخص، بسبب الاشتراطات الصحية.

ويعود تاريخ موقع العلا إلى قرون، ويضم مقابر وفنوناً نبطية منحوتة في صخور بلون الكراميل، ويُعتبر أبرز المعالم السياحية السعودية التي خصصت المليارات لتطوير المناطق الأثرية، ودعت عدداً من الموسيقيين العالميين - من جانيت جاكسون إلى مغني الراب «50 سنت» إلى فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي اس» إلى إحياء حفلات في الموقع في إطار الحملة الطموحة للترفيه والسياحة.