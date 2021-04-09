استئنافية مراكش تؤيد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم

جدة - عبدالحي حسين - أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ليلة أمس الخميس، الحكم الابتدائي، الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، والقاضي بعقوبة سالبة للحرية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن محكمة الاستئناف في مراكش أيدت الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وتحميل المحكوم الصائر دون الاجبار.

وكان رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، مولاي عبد الرحيم الكامل، قد أدين ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الارتشاء، إذ أصدرت في حقه حكما بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 600.000 درهم.

واعتقل الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.

وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم في الخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري في واحة سيدي إبراهيم، التي يترأس مجلسها الجماعي.