بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

جدة - عبدالحي حسين - سافرت بعثة نهضة بركان لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة إلى الجزائر، لمواجهة شبيبة القبائل عن الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشدت بعثة البرتقالي الرحال، اليوم، في الساعة الثالثة عصرا، من مطار وجدة أنجاد، صوب مطار الهواري بومدين في الجزائر، وستستغرق الرحلة ساعة واحدة.

ومن المتوقع عودة بعثة نهضة بركان مباشرة بعد انتهاء المباراة، في اتجاه مطار المسيرة في أكادير، تأهبا للجولة 12 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وستجرى مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل الجزائري، بعد غد الأحد، بداية من الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب 1نونبر 1954 تيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن نهضة بركان يحتل الرتبة الثالثة في مجموعته بأربع نقاط، خلف كل من المتصدر القطن الكاميروني بست نقاط، والوصيف شبيبة القبائل بخمس نقاط.