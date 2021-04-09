الأساتذة المرسمون و”المتعاقدون” يعودون إلى الاحتجاج في شوارع طنجة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - فيديو: يونس الميموني

عاد الأساتذة، أطر الأكاديميات، مدعومين بالنقابات التعليمية، إلى التظاهر في شوارع طنجة، احتجاجا على ما تعرض له زملاءهم في العاصمة الرباط، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وجاء ذلك، تلبية لنداء المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” في طنجة – أصيلة، الذي دعا إلى الوقفة، التي نظمت أمام مقر ولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أن تتحول إلى مسيرة، جابت شوارع المدينة، وسط استنفار أمني.

وجاءت وقفة الأساتذة المذكورين في مدينة طنجة تزامنا مع احتجاج مماثل دعت إليه نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تنديدا “بالاعتقالات التعسفية، وشجبا لكل الممارسات اللاإنسانية، التي تطال رجال ونساء التعليم” وفق ما جاء في النداء ذاته.