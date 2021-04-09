الجيش الملكي يواجه الدفاع الحسني الجديدي بحثا عن مشاركة الرجاء في المركز الثاني

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الجيش الملكي لكرة القدم نظيره الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الجمعة، على أرضية مركب مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

ويسعى الجيش الملكي إلى الفوز على نظيره الجديدي، للالتحاق بفريق الرجاء الرياضي في مركزه الثاني، إذ يمكنه الفوز من التساوي في النقاط مع الخضر، ويستطيع إزاحته من الرتبة الثانية إن حقق الانتصار بأكثر من هدفين، مع الحفاظ على نظافة الشباك.

ويطمح الجيش إلى تحقيق الانتصار الأول على ملعبه، إذ لم يفز الفريق العسكري بملعبه هذا الموسم، في أية مباراة في البطولة الاحترافية.

ويبحث فاندنبروك عن إنهاء المباراة بدون تلقي أي هدف، بعدما فشل دفاعه في إنهاء المباريات بشباك نظيفة، حيث خاض المدرب البلجيكي مع الجيش 5 مباريات في البطولة الاحترافية، تعادل في مباراتين أمام الرجاء وشباب المحمدية (1/1)، وفاز على مولودية وجدة، ونهضة بركان، واتحاد طنجة (2/1)، كما تلقت شباك الجيش هدفا في مباراة كأس العرش أمام اتحاد طنجة (1/1)، قبل أن يحسمها الفريق العسكري بركلات الترجيح.

وسبق أن أكد فاندنبروك في تصريحات صحفية أنه غير مقبول أن يسجل على فريقه هدفا في كل مباراة، وأضاف أنه يجب العمل على هذا الأمر في المرحلة المقبلة.

وفي الجهة المقابلة، يدخل الدفاع الحسني الجديدي المباراة، وعينه على العودة بالنقاط الثلاث من الرباط، بغية تحسين مركزه، الذي لا يليق به، إذ يمكنه الانتصار من تسلق خمسة مراكز على الأقل مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.

ويستعيد الفريق الجديدي في هذه المباراة، خدمات لاعبه إبراهيم نجم، الذي كان غائبا في اللقاء السابق، بسبب الإيقاف، كما سيكون شعيب مفتول، حاضرا بعدما تعافى من الإصابة، التي ألمت به في المباراة الأخيرة أمام شباب المحمدية، وفرضت عليه عدم إكمالها.

ويحتل الجيش الملكي الرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة، فيما يوجد الدفاع الحسني الجديدي في المركز 14 بعشر نقاط.