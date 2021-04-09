شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. إعطاء 704.5 مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، إعطاء 704.5 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 16.3 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 134 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.9 مليون في العالم.