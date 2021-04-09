الإمارات تتعهد بإسماع المجتمع الدولي صوتا عربيا حازما بمجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات، الجمعة، على أهمية تمثيل الصوت العربي في مختلف القضايا المطروحة في جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضويتها.

وشددت الإمارات، خلال إحاطة للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يتماشى ذلك مع الإجماع العربي.



واستعرض خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، خلال الإحاطة الافتراضية الرسمية، أولويات الإمارات بمجلس الأمن في الفترة 2022 - 2023، والتي يتقدمها استقرار المنطقة العربية.

وشدد على أن "الإمارات ستواصل البناء على الجهود الحثيثة التي قامت بها الدول العربية التي سبق أن كانت عضوا في المجلس، وستسعى إلى كسر الجمود في العمليات السياسية، وإسماع المجتمع الدولي صوتاً عربياً حازماً لا يتهاون في الدفاع عن قضاياه".

وتطرق المرر، خلال الإحاطة، إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية وما يرافقها من أزمات إنسانية خطيرة، وانتشار التطرف والإرهاب، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

وقال: "نحن ندرك جميعاً أن إيجاد حلول سياسية دائمة وشاملة وعادلة للأزمات العربية ليس بالأمر الهين وأن هناك العديد من التحديات التي تعرقل الوصول إلى مثل هذه الحلول، إلا أننا ندرك في نفس الوقت أنه بإمكاننا العمل بشكل جماعي لدفع مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والعمل بشكلٍ جاد نحو إيجاد حلول حقيقية للقضايا العربية".

وأشار إلى الركائز الأساسية لحملة ترشح دولة الإمارات لمجلس الأمن، والتي تحمل شعار "أقوى باتِحادنا"، وهي تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة.

إضافة إلى "بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرها، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.

وأكد أن "الإمارات ستعمل بطموحٍ عال وجهد مكثف من أجل إضافة منظور جديد للمجلس بما في ذلك طرح أفكار مبتكرة وعملية لإحداث التقدم في المسائل المطروحة".

واختتم المرر إحاطته للمجموعة العربية، بالتأكيد على أن "الإمارات تتطلع لدعم المجموعة ليس فقط خلال حملتها الانتخابية للمجلس، وإنما أيضا أثناء تواجدها في المجلس".

وشدد في الوقت نفسه على أن "الإمارات ستواصل العمل مع المجموعة العربية والتشاور مع أعضائها وإطلاعهم على آخر مستجدات المجلس".

ورحبت المجموعة العربية خلال الاجتماع بـ"المرر"، مؤكدةً في حوار تفاعلي مواقفها من القضايا التي تطرق لها في إحاطته وعلى دعمها الإمارات خلال الحملة الانتخابية وفترة العضوية في مجلس الأمن.