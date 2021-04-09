رئيس تونس يبدأ زيارة رسمية لمصر.. السيسي بمقدمة مستقبليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على رأس مستقبلي الرئيس التونسي بمطار القاهرة.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام را ضي، "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح المتحدث بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، غداً السبت، بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وكذلك سيبحث الرئيسان المصري والتونسي خلال قمة السبت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

