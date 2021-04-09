"جور" و"دان".. يختصران الأردن ويبوحان بأسراره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إلى الواجهة يقفز الأردن ليتردد اسمه على نطاق واسع ويشغل العالم بأحداث غير مسبوقة سياسيا، لكنها باحت بخبايا التسمية وجمال الموروث.

"الأردن"؛ البلد الواقع جنوب غرب آسيا، ويتوسط المشرقَ العربي بوقوعه في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، وبالجزء الشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية، يوحد في اسمه بين كلمتين.

وتشتق كلمة "الأردن" (جوردان) من "جور" و"دان"، وهما الرافدان الشماليان لنهر الأردن، لكن بمرور الزمن، أصبحت تُلفَظ "أوردان" و"أردن".

وأطلق العرب على هذه المنطقة اسم "الأردن"، وهي كلمة تعني: "الشدة والغلبة".

وقيل إن "الأردن" هو أحد أحفاد نوح عليه السلام. والاسم الإغريقي للأردن هو "يوردانيم" (Jordanem) و"جوردن" (Jordan)، ومعناها: المنحدر أو السحيق.

وعندما أسس الملك عبدالله بن الحسين الأول الإمارة الأردنية أطلق على البلاد اسم "إمارة الشرق العربي"، ثم استقلت الإمارة تحت اسم "إمارة شرق الأردن".

وباستقلالها، أصبحت تُعرف بعد ذلك بـ"المملكة الأردنية الهاشمية"، باعتبار أن نظامَ الحكم فيها ملَكي، وهاشمية نسبة إلى بني هاشم، وفق بيانات أردنية رسمية.

ملتقى الثقافات

في الأردن، تجتمع ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل لافت، حتى أنه يشكل توليفة رائقة تتقاطع عندها الموروثات والتقاليد.

بلد منفتح طبيعيا حيث لا تفصله أي حدود عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذين يشكلان على التوالي جزءا من حدوده مع فلسطين وسوريا. .

أما باقي الحدود، فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي، فيما تتسم تضاريسه بتنوع يجعل من جبال عجلون في الشمال الغربي، و"الشراة" في الجنوب من ميزاته ووجهاته المفضلة بالنسبة للسياح.

الأردن يشغل العالم

ثلاثة أيام، شغل الأردن العالم فيها على وقع تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن "مؤامرة" تستهدف أمن واستقرار البلاد، اتسمت بتسارع وتتابع لافت للأحداث والتعليقات، ووجهت بوصلة العالم نحو البلد، إثر مساعٍ لتقويض أمن البلاد، تورطت فيها جهات داخلية وخارجية.

قصة بفصول متواترة كشفت حجم التأييد العربي والدولي للأردن، في مواقف ترجمتها بيانات تأييد غير مسبوقة للأردن ودعمه في حفظ أمنه واستقراره من المؤسسات المحلية والدول العربية والأجنبية والهيئات والمنظمات الإقليمية، وحلفاء عمان في العالم.

تطورات ساهمت أيضا في رفع منسوب الفضول لاكتشاف نشأة وتاريخ المملكة، وسبر أغوار طبيعتها و"كنوزها" التراثية وتقاليدها الساحرة وما تزخر به من معالم شكلت وجهة سياحية من طراز رفيع.

ففي الأردن، تتقاطع السياسة مع الجغرافيا والتاريخ، فتصنع توليفة فريدة من نوعها تدفع نحو اكتشاف البلد المطل على خليج العقبة، والتجذيف نحو عمقه الثري.