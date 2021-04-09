مقتل 30 حوثيا بمعارك طاحنة مع الجيش اليمني في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 30 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي، الجمعة، خلال معارك طاحنة مع الجيش اليمني ورجال القبائل في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

واستهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في هجوم بري مكثف جبهة "الكسارة" أحد أهم محاور القتال في محافظة مأرب قبل أن تتراجع تحت ضربات موجعة للجيش ورجال قبائل مأرب.

وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن مليشيا الحوثي حاولت استعادة بعض المواقع العسكرية التي خسرتها في الساعات الماضية ودفعت بالعديد من المجاميع لكن أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل نجحوا في التعامل معها".



وطبقا للبيان فقد أسفرت المعركة الطاحنة عن سقوط ما لا يقل عن 30 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي قتلى وإصابة العشرات آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.



كما أسفرت عن تدمير 4 آليات ودوريات قتالية للمليشيات وسقوط كل من عليها بين قتيل وجريح.



في الصدد، شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في سلسلة ضربات جوية دمرت خلالها دوريات عسكرية واستهدفت تجمعات عدة للمليشيات الانقلابية الإرهابية، وفقا لبيان الجيش اليمني.



وتشهد مأرب معارك عنيفة منذ أكثر من عام، لكن الهجوم الشرس للحوثيين اشتدت في 7 فبراير/شباط الماضي، في مسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالغاز، والتي تتمتع بموقع استراتيجي هام على الخط الحيوي الدولي الذي يصل للسعودية.



وكبدت قوات الجيش اليمني في معارك مستمرة المليشيا الحوثية، خسائر فادحة على طول جبهات غرب وجنوب وشمال غرب مأرب بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية وبمشاركة محورية لرجال القبائل في المحافظة النفطية.

