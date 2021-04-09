اليونان: توصية باستمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

أوصت اللجنة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في اليونان بالاستمرار في برنامج التطعيم لمن تجاوزوا الثلاثين عاماً بأي لقاح متاح، حتى ولو كان لقاح أسترازينيكا، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني أوردت تفاصيلها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة. وجرى الإبلاغ عن حدوث حالة تجلط دموي واحدة في اليونان، ربما بسبب استخدام لقاح أسترازينيكا، والحالة متضمنة في التقييم الخاص بوكالة الأدوية الأوروبية.

