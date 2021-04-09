لبنان يُدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، الاعتداء الجوي لإسرائيل على محيط العاصمة السورية دمشق، ليلة الخميس، وأعربت عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها. واستنكرت الوزارة أي "اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة"، رافضةً "استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها، وتعرب عن كامل تضامنها معها في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة". ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

