السعودية: إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

تمكن حرس الحدود السعودي من إحباط محاولة تهريب 245 كيلوغراماً من مخدر الهيروين بجدة ورابغ على ساحل البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، في بيان له اليوم الجمعة إن "الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 245 كيلوغراماً من مخدر الهيروين، منها 34 كيلوغراماً تم ضبطها بقطاع رابغ، و112 كيلوغراماً تم ضبطها بقطاع جدة".

