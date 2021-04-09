تايوان تعلن رصد 11 طائرة صينية في منطقة دفاعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها اليوم الجمعة، ومن بينها ثماني مقاتلات حربية. وتشكو تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها، من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، والتي تتركز في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي قريبا من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

