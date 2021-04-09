أوكرانيا: روسيا تعمل على تشويه سمعة كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء اليوم الجمعة عن رسلان خومتشاك القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قوله إن روسيا تحاول تشويه سمعة أوكرانيا من خلال حملة تضليل كما تحاول أن تنشر الرعب في منطقة دونباس بشرق البلاد. وقال خومتشاك إن أوكرانيا كثفت حوارها العسكري مع حلف شمال الأطلسي وإن جيشها يشارك في مناسبات تدريب من بينها مناورات للحلف. وأضاف "اختيار أوكرانيا الأوروبي الأطلسي هو الحق السيادي لدولتنا التي لا يحق لروسيا أن تكون صاحبة نفوذ عليها".

