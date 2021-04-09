تركيا تُجنّس 8 عناصر من داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 أبريل 2021

منحت تركيا جنسيتها لـ8 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما نقل موقع "أحوال تركية" الجمعة. وأوضح الموقع نقلاً عن"أنقرة غازيتسي'' التركي، أن الدواعش الذين حصلوا على الجنسية، رغم أنهم على قائمة العقوبات التركية بقرار من وزارتي الداخلية والمالية، اللتين صادرتا أملاكهم وأموالهم بسبب انتمائهم للتنظيم، إلى جانب 86 آخرين، ونشر القرار في الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء الماضي.

