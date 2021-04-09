شكرا لقرائتكم خبر عن ما جدول أعمال وزير الدفاع الأمريكي في إسرائيل ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيبدأ جولة غداً (السبت) تشمل إسرائيل وألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا. وقالت الوزارة في بيان اليوم (الجمعة)، إن أوستن سيجتمع مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لبحث أهمية العلاقات الدفاعية الدولية وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء والأمن الدائم عبر الأطلسي​​​.

ووفقاً لموقع «أكسيوس»، فإن الوزير سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسورية.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.