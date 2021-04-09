أنقرة: مدمرتان أمريكيتان ستعبران البوسفور إلى البحر الأسود

إسطنبول - أ ف ب

أعلنت تركيا، الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل مدمرتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، في وقت يزداد التوتر فيه بين أوكرانيا وروسيا.

وقال مصدر في الخارجية التركية: «أبلغنا بالطرق الدبلوماسية قبل 15 يوماً طبقا لمعاهدة مونترو، أن سفينتين حربيتين أمريكيتين ستعبران باتجاه البحر الأسود». وأوضح المصدر، أن السفينتين ستعبران البوسفور في 14 و15 إبريل/ نيسان إلى البحر الأسود في الاتجاه المعاكس.

وتضمن «معاهدة مونترو» العائدة إلى 1936 حرية الإبحار في مضيق البوسفور، لكن الدول غير المطلة على البحر الأسود يجب أن تبلغ قبل 15 يوماً، من مرور سفنها التي لا تستطيع البقاء في الموقع لأكثر من 21 يوماً.

والخميس، أكد البيت الأبيض أن قلق الولايات المتحدة يزداد بسبب الوجود المتنامي للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.