شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشدّد الإجراءات لكبح «كوفيد19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

قررت السلطات العراقية، الجمعة، إغلاق أحياء في العاصمة بغداد، وهددت بإقفال المتاجر التي لم يتلقَ موظفوها اللقاح، لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19.

ووضعت، الجمعة، على مداخل بعض أحياء بغداد كتلاً خرسانية، قبيل بدء شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل، ووضعت الكتل الإسمنتية بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة الوباء، بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية. وتفرض السلطات منذ أسابيع حظراً للتجول اعتباراً من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت، حين يكون الإغلاق تاماً، وستواصل العمل به خلال شهر رمضان.

وراوحت الإصابات الجديدة بين 7 آلاف و8 آلاف و500 يومياً في بلد يعاني نقصاً في الأطباء والمستشفيات والأدوية منذ عقود.

وفيما لم يتلقَّ إلا عدد قليل جداً من العراقيين اللقاح، حذّرت وزارة الصحة الجمعة من أنها ستغلق أي «مركز تجاري أو متجر أو مطعم ما لم يحمل العاملون فيها بطاقة تلقيح»، داعيةً في الوقت نفسه «مكاتب الخطوط الجوية إلى عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة تلقيح».

وتلقى نحو 130 ألفاً فقط اللقاح، وفق وزارة الصحة، من بين السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، بينما تسلمت البلاد نحو 400 ألف جرعة لقاح غالبيتها عبر آلية «كوفاكس».

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق 905 آلاف، بينهم أكثر من 14600 وفاة، بحسب البيانات الرسمية.