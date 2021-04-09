خبير أمريكي: جورج فلويد توفي اختناقاً جراء عنف الشرطة

الولايات المتحدة - أ ف ب

أكد خبير أمريكي، الخميس، أن مفجر الاحتجاجات ضد عنصرية الشرطة، جورج فلويد توفي في مايو/ أيار الماضي، بعد اختناقه «جراء انخفاض مستوى الأكسجين»، وذلك بعدما ثبته رجال الأمن على الأرض لمدة عشر دقائق تقريباً، وذلك خلال شهادته في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين المتهم بالقتل.

وقال مارتن توبان، الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، الذي طلب منه الإدلاء بشهادته، أن مجموعة هذه العوامل أدت إلى وفاة الضحية، بحيث علق بين الأرض والقوة التي مارسها الشرطيون. وأضاف «مع كل نفس كان يحاول الحصول على أكبر قدر من الأكسجين، بسبب الضغط الذين كان يمارسه الشرطيون على عنقه وقفصه الصدري»، مستنداً إلى صور ورسوم.

وتابع توبان:«تدني مستوى الأكسجين الناجم عن صعوبات في التنفس، ألحق ضرراً بدماغه، وتسبب بعدم انتظام ضربات القلب وإلى نوبة قلبية».

ويرجح الطبيب فرضية الادعاء الذي يؤكد أن فلويد توفي جراء الاختناق، في حين أن تقرير التشريح أفاد بإصابته بنوبة قلبية.

وأكد توبان أن ركبة الشرطي كانت على عنق وظهر فلويد «لأكثر من 90% من الوقت» خلال عملية تثبيته، مبيناً أن الضغط الذي مارسه الشرطي ديريك شوفين على عنق فلويد شكل في فترة من الفترات «نصف وزنه ومعداته» أي 41,5 كلجم وفقاً لحساباته.

وفقد فلويد الوعي قبل أن يتوقف عن التنفس، بحسب فيديو انتشر للحادث، وهنا قال الخبير، معلقاً على المقطع: «في هذه اللحظة بالذات توفي فلويد». وأكد وتابع توبان : «أي شخص في صحة جيدة كان سيموت لو تعرض لما تعرض له فلويد».

واستبعد بيل سموك، وهو طبيب أخصائي في وحدة الطوارئ فرضية الوفاة جراء تناول مخدرات، كما زعم محامي شوفين.

ونقل فلويد في سيارة إسعاف، ولم تنجح عملية إنعاشه، وأعلنت وفاته في المستشفى.وأثبتت تحاليل وجود الميثامفيتامين والفنتانيل، وهي مادة مخدرة قوية، في دم الضحية.

وقال سموك، وهو طبيب أخصائي في وحدة الطوارئ بعد بث مقطع من الفيديو «يقول: أرجوكم ابتعدوا أريد أن أتنفس لا يمكنني التنفس». وأوضح أنه لم ير في التحاليل أي دليل يثبت أنه توفي جراء جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل.

وأشار سموك أيضاً إلى عدم تحرك الشرطيين عندما أعلن أحدهم أنه فقد نبض فلويد.

وأضاف متأثراً: «كان عليهم البدء بتدليك عضلة القلب لإنعاشه».

ورأى مسؤولون في الشرطة تم استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم، أن شوفين استخدم قوة غير مبررة.

ودفع شوفين، الذي قد يتعرض لعقوبة السجن 40 عاماً، ببراءته مؤكداً أنه استخدم تقنية مطابقة للتدريب الذي تلقاه للسيطرة على مشتبه به غير متعاون.

وأكد محامي شوفين إريك نيسلون أن فلويد الذي عانى سابقاً من مشكلات صحية، وتلقى علاجاً لإدمان المخدرات، توفي جراء جرعة زائدة، وأن المارة الذين كانوا يلفتون انتباه الشرطي بأن المشتبه به بدأ يفقد وعيه، طرحوا «تهديداً قد يكون ألهاه عن الحالة الصحية» للرجل الأسود.

ويتوقع أن تستمر الجلسات لأسبوعين إضافيين، على أن يصدر الحكم في هذه القضية في نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

وسيحاكم الشرطيون الثلاثة الآخرين بتهمة التواطؤ في القتل في أغسطس / آب المقبل.