شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تنوي تشديد القانون الوطني لاحتواء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «أ ف ب»

تعتزم الحكومة الألمانية تبني مشروع يهدف إلى تشديد التشريعات الصحية لمكافحة «كوفيد ـ 19»، كي تتمكن من فرض تدابير تشمل مختلف أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت متحدثة، الجمعة.

ويهدف هذا التعديل إلى إمكان تجاوز الممانعة على المستوى الإقليمي أو المحلي، إذا لزم الأمر، فيما تشهد البلاد موجة ثالثة من الوباء.

وقالت أولريكي ديمر، وهي أحد المتحدثين باسم المستشارية، للصحفيين: «لا تزال ألمانيا ترزح تحت وطأة الوباء ويستمر عدد الإصابات في الارتفاع، وكذلك عدد المرضى في العناية المركزة، والبلاد في خضم الموجة الثالثة».

وأضافت: «بناء على ذلك، وافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، بالتشاور مع المجموعات البرلمانية في «البوندستاج» على تعديل قانون الحماية من العدوى وتنظيم القيود المفروضة على أساس اتحادي موحد». وأوضحت أن «الهدف هو وضع قواعد وطنية موحدة»، مشيرة إلى أن التعديل سيعرض على مجلس الوزراء، الثلاثاء.

ويأتي ذلك فيما تظهر الحكومة والأقاليم البارزة منذ عدة أسابيع انقساماً ومماطلة في إدارة الأزمة الصحية. وتدعو أنجيلا ميركل منذ شهور، إلى اتخاذ موقف صارم بشأن القيود، لكنها اضطرت مؤخراً إلى التراجع قليلاً أمام استياء جزء من الرأي العام والأقاليم.