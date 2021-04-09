شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يكشف الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طوّر أطباء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية اختبار دم لاكتشاف الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب، من خلال المؤشرات الحيوية للحمض النووي الريبي، والتي يمكن أن تميز مدى شدة اكتئاب المريض، وخطر الإصابة بالاكتئاب الشديد في المستقبل.

وأجرى الأطباء هذه الدراسة على مدى أربع سنوات، مع أكثر من 300 مشارك، راقبهم الأطباء في كل من حالات المزاج العصبية والهادئة، وتسجيل ما تغير من حيث المؤشرات البيولوجية في دمائهم بين الحالتين.

واستخدم الأطباء قواعد بيانات كبيرة طورت من جميع الدراسات السابقة للتحقق من صحة النتائج، وتحديد أولوياتها، ما جعلهم يتحققون من صحة أفضل 26 مؤشراً بيولوجياً مرشحاً في مجموعات مستقلة من الأشخاص الحادّين سريرياً، والمصابين بالاكتئاب أو الهوس، ومن خلال ذلك، تمكن الأطباء من تحديد الأدوية اللازمة للمرضى، مع إمكانية إيجاد دواء جديد لعلاج الاكتئاب، وفقاً للأطباء.

وقال البروفيسور ألكسندر نيكلسكو، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة إنديانا: «إضافة إلى التطورات التشخيصية والعلاجية التي اكتشفت، وجدنا أن اضطرابات المزاج تبرز من خلال جينات الساعة البيولوجية، والجينات التي تنظم الدورات الموسمية والليل والنوم والاستيقاظ، ما يفسر سبب تفاقم حالة بعض المرضى مع التغيرات الموسمية، وتغيرات النوم التي تحدث في اضطرابات المزاج».