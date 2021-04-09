الأهلي يتضامن مع الزمالك

القاهرة:”الخليج 365”:

عبّر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكداً ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 إبريل/ نيسان الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبداً التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

ويتوافق كلام الخطيب مع بيان نادي الزمالك الذي رفض إدارة القمة من قبل حكام مصريين.

وأضاف الخطيب في بيان رسمي، أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، أبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، وكان رد ‏رئيس الأهلي واضحاً بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن.‏

من جهته، أكد اتحاد كرة القدم في بيان، الجمعة، ثقته التامة بالتحكيم المصري.

وقال بيان الاتحاد «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجدداً على ثقته الكبيرة بالتحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، ما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة أخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائماً كل التقدير في المسابقات الإفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم، وإيجابي، وبفاعلية».