«جين» في سمكة علاج للقلب

إعداد: مصطفى الزعبي

في سابقة طبية هي الأولى من نوعها، اكتشف علماء من معهد«فيكتور تشانج» لأبحاث القلب في سيدني، بالتعاون مع معهد جارفان للأبحاث الطبية، جيناً في أسماك الزرد، أسموه «Klf1»، يساعد على علاج عضلة القلب التالفة بعد نوبة قلبية.

وقال د. كازو كيكوتشي، من معهد فيكتور وقائد الدراسة: حدد بحثنا مفتاحاً سرياً يسمح لخلايا عضلة القلب بالانقسام والتكاثر بعد إصابة القلب، ما يؤدي إلى تجديد كامل وشفاء العضلة التالفة، ويبدأ عند الحاجة إليه ويتوقف عندما يشفى القلب تماماً.

وأشار إلى أن أسماك الزرد تشترك في أكثر من 70٪ من الجينات البشرية.

ويعمل الجين عن طريق جعل خلايا عضلة القلب تغير«توصيلاتها الأيضية»، ما يساعد على إنشاء خلايا جديدة.

وقال البروفيسور، بوب جراهام، رئيس قسم طب القلب الجزيئي والفيزياء الحيوية في المعهد، والمشارك بالدراسة:«يساعد هذا الاكتشاف في علاج ملايين مرضى النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى».

وأضاف:«نسعى إلى أن تزودنا المزيد من الأبحاث حول وظائف أخرى للجين لتحسين قدرتها على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم».