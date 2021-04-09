وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.. ورئيس الوزراء البريطاني ينعيه بكلمات مؤثرة.. ويعلن حالة الحداد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة ، وفاة الأمير فيليب ، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ، عن عمر ناهز99 عاما.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور ".

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

من جانبه، نعى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الأمير فيليب، قائلا: "كان بطلا وساهم فى سعادة البريطانيين"، مؤكدا "نحن فى حالة حداد مع الملكة"، بحسب قناة "العربية".

والشهر المنصرم، أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقا.

وأضاف أن "الأمير سيمكث في المستشفى أياما عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته".

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952، ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وولد فيليب في جزيرة كورفو اليونانية فى 10 يونيو 1921 لأمير اليونان أندرو والأميرة أليس أميرة باتنبرج، وقبل أن يتزوج إليزابيث في عام 1947 ، تخلى فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية وأصبح مواطنًا بريطانيًا، حصل على العديد من الألقاب الملكية بما فى ذلك دوق إدنبرة وإيرل ميريونث وبارون جرينتش، ولم يصبح أميرًا رسميًا في المملكة المتحدة حتى عام 1957.