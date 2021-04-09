مصرفي يكشف: دولارات حمام سباحة محمد رمضان "غير حقيقية" وتستخدم في التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي السوداني، لمصراوي، إن النقود الدولارية التي ظهرت في مقطع فيديو للفنان والممثل محمد رمضان ملقة في حمام السباحة "غير حقيقة ومقلدة".

وأشار عبد العال إلي أن هذا سيناريو لفيلم قصير يُعبر عن موقف أجاد فيه المخرج وكاتب السيناريو رفع درجة الاستفزاز المقصودة، ولقد ساعد في ذلك ظن الناس أن الدولارات المستخدمة هي دولارات أصلية ولكنها في الحقيقة هي أوراق بنكنوت مقلدة Fake Money or Funny .

وأشار إلى أن استخدام مثل هذه الأوراق، فى أحداث التصوير أمر طبيعي ومعروف، ولا تعرض مستخدمها لمخالفة القانون طالما لم تستخدم في التداول الخارجى .

واستنكر عدد من مسؤولي البنوك ما فعله الفنان محمد رمضان في محاولة منه لإلقاء نقود في المياه فهي تعتبر إهانة للنقود.