ليلة سقوط عصابة "السمسار والـ 13 نصاب" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تزعمه سمسار أراضي لسرقة أموال المواطنين بالبحيرة.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود أنه أثناء استقلاله سيارة قيادة سائق وبصحبته نجله، أحد الأشخاص وسيرهم بدائرة المركز ، عائداً من قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة بدر" كان يمتلكها وقام ببيعها واستلام مبلغ 2 مليون جنيه اعترضتهم سيارتين ملاكي وترجل منهما مجهولين وهددوهم باستخدام سلاح ناري "طبنجة" ، واستولوا على المبلغ المالي ومفاتيح السيارة وأتلفوا إطاراتها وفروا هاربين مُستقلين السيارتين.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 13 شخص "لـ6منهم معلومات جنائية" وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه سمسار عقارات وأراضي، مستغلاً لطبيعة عمله وعلمه بموعد استلام المجنى عليه للمبلغ المالي كونه أحد وسطاء بيع الأرض، فقام بالاتصال بأفراد التشكيل وأخبرهم بتحرك المجنى عليه، فقاموا بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم والسيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي - 2 طبنجة - 6 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة".