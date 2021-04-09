لخطورته الداهمة.. إزالة عقار مخالف في دمياط "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شن مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، ذات الخطورة على حياة المواطنين.

وترأس حازم حواس، رئيس مجلس المدينة، الحملة لإزالة عقار في حي ثاني، على مساحة ١٢٠ مترا تقريبا، استجابة لشكاوى أهالي المنطقة، لخطورته الداهمة، وحرصا على الأرواح، بالتنسيق بين الإدارة الهندسية وقوات الشرطة.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، إن هناك حملات موسعة للتصدي لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، فضلا عن الإزالة الفورية لأي عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بجميع المراكز والمدن.