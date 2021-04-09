بعد عام ونصف.. فتح مصلى السيدات في مسجد الدسوقي بكفر الشيخ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فتح مصلى السيدات بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، إمام وخطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى تنظيف، وتجهيز مصلى السيدات بشكل كامل تمهيدا لافتتاحه، لأداء السيدات الصلوات الخمس، والتراويح فيه خلال أيام شهر رمضان المبارك، بعد فترة غلقه تقترب من عام ونصف، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال خطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، إنه من المقرر الاستعانة بواعظة من السيدات خلال شهر رمضان، لتقود مصلى السيدات، وتوجه العظة لهن في حالة تواجد مخالفات منهن، وكذا تتابع إقبال وأداء السيدات الصلوات فيه.