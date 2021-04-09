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صندوق النقد الدولي يزيد موارده بمقدار 650 مليار دولار لتقديم الدعم للبلدان المعرّضة لخطر "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - فوّض صندوق النقد الدولي اليوم بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار كي تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة .

 

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا إن زيادة الاحتياطيات بواقع 650 مليار دولار تعد الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي.

 

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الاحتياطيات التي تشتد الحاجة إليها للدول الفقيرة التي تعاني من ركود عميق بسبب الوباء والحاجة إلى الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات وإدارتها.

  

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين أنه سيكون من المهم للدول الغنية التي لا تحتاج إلى زيادة الموارد، أن تقدم هذا الدعم الإضافي للدول الفقيرة.

 

 

 

 

 

المصدر: أب

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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