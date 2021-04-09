وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية

وجاء في بيان صادر عن القصر "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة". وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرًا، توفي بسلام "هذا الصباح في قصر ويندسور".
وعلى الإثر نُكست الأعلام في القصر ونُشرت مذكرة تعلن وفاة دوق إدنبرة على بوابات القصر، بحسب الصور التي بثتها التلفزيونات البريطانية.
وتوالت برقيات التعزية من مختلف أنحاء العالم وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"حياة الأمير فيليب وعمله الاستثنائيين".
وقال أمام مقر الحكومة "نحن في حالة حداد مع جلالة الملكة، نقدم تعازينا لها ولأسرتها ... الأمة والمملكة تعبران عن عرفانهما لحياة استثنائية أمضاها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأعماله غير العادية".
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