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أعلن قصر بكنغهام وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن القصر: "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة". وأضاف البيان أن الأمير فيليب توفي بسلام "هذا الصباح في قلعة وندسور".

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فيليب (99 عاما) غادر 16 مارس المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.