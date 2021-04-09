مصر تكشف عن خطة جديدة بشأن سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن صوت مصر وصل للعالم، حيث أعد المصريون 7 فيديوهات عن أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي.

وقالت نبيلة إن هناك «7 فيديوهات بـ7 لغات مختلفة منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية، للتحدث عن أحقية مصر في نهر النيل».

وأضافت مكرم «أننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج وما قد يصنعونه من فارق لصالح مصر بالتأثير في مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية»، مضيفة أن هذه «الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل، واستشعر المصريون في هذه المرحلة المهمة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعاً عن حق مصر والمصريين في مياه النيل»، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن «شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، حيث سبق أن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأميركية على دعم مفاوضات سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعاً، وذلك منذ انطلاق الحملة وخلال أقل من أسبوع».