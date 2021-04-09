شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الأمير فيليب .. زوج الملكة وشقيق الأميرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قصر بكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث صباح اليوم الجمعة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر ناهز التاسعة والتسعين.

1- ولد في اليونان في العاشر من يوينو عام 1921

2- لديه أربعة أخوات وجميعهم قد توفّين

3- تلقّى تعليمه في مدرسة امريكية في باريس تدعى "الإلمز"

4- شخّصت إصابة والدته بمرض الفصام وأودعت المصحة

5- أكمل دراسته في في الكلية البحرية الملكية في دارتماوث

6- تزوّج بالملكة إليزابيث في في العشرين من نوفمبر1947

7- رزق الأمير من الملكة إليزابيث بأربعة أطفال تشارلز وآن وآندرو وإدوارد

8- يعد الأمير فيليب من عشّاق لعبة البولو الشهيرة

9- في الثاني من أغسطس عام 2017 أعلن الأمير فيليب تقاعده عن أداء واجباته الملكية