انت الان تتابع خبر الداخلية توضح حقيقة غلق مداخل بغداد بـ'الكتل الكونكريتية' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضح قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حقيقة غلق مداخل العاصمة بغداد بـ "الكتل الكونكريتية".
وقال القسم في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده غلق مداخل العاصمة، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم وجود غلق لمداخل بغداد".
وأشار البيان إلى أن "ما حدث هو تشديد في الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل لهذا اليوم".