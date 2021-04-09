الداخلية توضح حقيقة غلق مداخل بغداد بـ'الكتل الكونكريتية'

وقال القسم في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده غلق مداخل العاصمة، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم وجود غلق لمداخل بغداد".

وأشار البيان إلى أن "ما حدث هو تشديد في الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل لهذا اليوم".