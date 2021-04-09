إيران تعرض مقترحاً للعودة إلى الاتفاق النووي

ولفت ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن تعود الولايات المتحدة، التي تسببت في هذه الأزمة، إلى الامتثال الكامل أولا، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع.

وأضاف ظريف أن جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب ضد خطة العمل الشاملة المشتركة تعسفية ولا بد من رفعها.

