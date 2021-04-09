انت الان تتابع خبر إيران تعرض مقترحاً للعودة إلى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده اقترحت "مسارا منطقيا" للامتثال الكامل للاتفاق النووي، معتبرا أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق تعسفية ويجب رفعها.
ولفت ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن تعود الولايات المتحدة، التي تسببت في هذه الأزمة، إلى الامتثال الكامل أولا، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع.
وأضاف ظريف أن جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب ضد خطة العمل الشاملة المشتركة تعسفية ولا بد من رفعها.
وأضاف ظريف أن جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب ضد خطة العمل الشاملة المشتركة تعسفية ولا بد من رفعها.