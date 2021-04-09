الكاظمي: العراقيون يصرون على غدٍ يليق بتضحياتهم

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غدٍ يليق بتضحياتهم.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر على يد النظام الطاغي هو يوم أليم وعلامة فارقة في التأريخ العراقي، الذي سجل بعد 23 عاماً من ذلك اليوم ذكرى انهيار النظام نفسه الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع".



وأضاف: "لكن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غدٍ يليق بتضحياتهم".