شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحبط هجوماً إرهابياً في القرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحبطت السلطات الروسية، اليوم (الجمعة)، هجوماً إرهابياً في مدينة سيمفروبول في القرم، واحتجزت قوات الأمن عنصرين اثنين من أنصار تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي المحظور في روسيا. وأعلنت قوات الأمن في بيان، إن إرهابيين في القرم كانوا يخططون لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول والهروب إلى سورية عبر أوكرانيا وتركيا.

وأفاد مصدر أمني أن الموقوفين (وهما مواطنان روسيان من مواليد عامي 1992 و1999) كانا يخططان لتنفيذ هجوم مسلح باستخدام عبوات ناسفة على إحدى المؤسسات التعليمية في عاصمة جمهورية القرم مدينة سيمفروبول. ولفت إلى أن الإرهابيين كانا يخططان بعد الهجوم للتوجه عبر أوكرانيا وتركيا إلى سورية للانضمام إلى صفوف المسلحين. وأوضح المصدر أن أفراد الأمن عثروا في مقر إقامة الموقوفين على مادة متفجرة ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة مفخخة بالشظايا، إضافة إلى تعليمات ورسائل خطية وصوتية متبادلة بين المعتقلين وممثلين عن الإرهابيين.

وتم رفع دعوى جنائية بتهمة تصنيع القنابل المتفجرة والدعاية الإرهابية ودعم الإرهاب، وتتجه النيابة إلى توجيه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي إلى الموقوفين.